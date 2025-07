Everton "Boi" Conceição, ex-jogador da Seleção Brasileira de vôlei, é assassinado em Cuiabá

Everton começou a carreira no vôlei com apenas 16 anos e ganhou destaque no esporte nos anos 2000 - (crédito: Reprodução/Instagram/@volei_mt)

Everton Fagundes Pereira da Conceição, conhecido como “Boi”, foi assassinado nesta quinta-feira (10/7) em Cuiabá, Mato Grosso. O homem, que tinha 46 anos, foi jogador da Seleção Brasileira de vôlei, campeão mundial Sub-19 e atuou por diversos times no país, além de contratações internacionais. A Federação Mato-grossense de vôlei publicou nota lamentando a morte do ex-atleta: "Nossos maiores sentimentos a familiares e amigos".

De acordo com informações da Polícia Militar do estado ao portal ge, uma viatura foi chamada para atuar em um acidente de trânsito. A caminhonete de Everton estava envolvida e o corpo do atleta já sem vida estava dentro do automóvel. Ao se aproximarem, os agentes perceberam que Everton tinha marcas de tiros.

O Correio tenta contato com a corporação para buscar mais detalhes sobre o crime. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Everton começou a carreira no vôlei com apenas 16 anos e ganhou destaque no esporte nos anos 2000.