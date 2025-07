Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Grêmio medem forças, neste domingo (13), pela 13ª rodada do Brasileirão, no Mineirão - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. As duas equipes encerraram a primeira parte da temporada em bom momento. Desta forma, tanto os mineiros como os gaúchos terão como missão principal manter suas fases invictas.

A Raposa é a segunda colocada, com os mesmos 24 pontos do líder, o Flamengo, mas sofre desvantagem pelo menor saldo de gols. O Imortal encontra-se na 11ª posição, com 16 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva na Amazon Prime, a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Cruzeiro

A equipe mineira deixou um sentimento de esperança de brigar pelo título até o fim do torneio pelo desempenho apresentado na primeira parte da temporada. No Brasileirão, a Raposa conseguiu emplacar sete jogos sem perder. De forma geral, ao adicionar os compromissos pela Sul-Americana e Copa do Brasil, a invencibilidade aumenta para 12 partidas.

O técnico Leonardo Jardim não terá o meio-campista Eduardo à disposição, pois o jogador cumprirá suspensão depois de ser expulso. Assim, o comandante português deve optar por Marquinhos como seu substituto. Há uma indefinição se Wanderson terá condições de estar entre os 11 iniciais por incômodo muscular durante treinos da intertemporada. Portanto, o mais provável é que Christian retorne ao time.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho encerrou sua participação na primeira parte do Campeonato Brasileiro com a sensação de alívio. Afinal, o time teve êxito em iniciar uma reviravolta no torneio e engatou uma sequência positiva de três jogos. Com duas vitórias consecutivas e um empate, o Imortal deixou a zona de rebaixamento e criou uma vantagem de cinco pontos.

O retorno aos compromissos oficiais foi animador para o Grêmio com a conquista da Recopa Gaúcha sobre o São José. Arezo deve permanecer como o centroavante titular pelas dores no tornozelo direito de Braithwaite. Alex Santana, único reforço até aqui na janela, também deve começar o embate. O mais provável é que ele seja o escolhido para substituir Dodi, que cumprirá suspensão.

Na lateral direita, Igor Serrote, a princípio, está apto para entrar em campo, mas deve ficar no banco. O técnico Mano Menezes deve dar preferência a seguir com Gustavo Martins improvisado na posição. Cristian Olivera segue como dúvida após ser vítima de um acidente doméstico. Caso o uruguaio não tenha condições, Amuzu será o titular na vaga.

CRUZEIRO X GRÊMIO

13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/07/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Marquinhos; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

GRÊMIO: Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana, Amuzu (Cristian Olivera), Cristaldo e Alysson; Arezo. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Victor Hugo dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.