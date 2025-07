Caçapa tem reencontro especial antes de passar a bola a Davide Ancelotti

Escrita por linhas tortas, a temporada do Botafogo anda agitada e com alguma rotatividade no banco de reservas por conta do planejamento executado pelo sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor. Na segunda-feira (7), o Glorioso se reapresentou no Espaço Lonier sob as ordens de Cláudio Caçapa, auxiliar da comissão técnica permanente. Pela terceira vez em dois anos, ele será o responsável por passar o bastão ao novo comandante do time alvinegro. Antes de entregar o elenco a Davide Ancelotti de forma definitiva e sair novamente de cena, no entanto, o ex-zagueiro terá um reencontro especial: o Vasco, neste sábado (12), às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruz-Maltino, nestas coincidências do mundo da bola, foi o primeiro adversário na trajetória de Caçapa no Botafogo. Naquele 2 de julho de 2023, o Botafogo já estava na ponta Brasileirão com uma certa folga, mas carregava uma enorme interrogação por conta da repentina saída de Luis Castro para o Al-Nassr (SAU). Como bom mineiro, o auxiliar chegou de forma discreta, soube fazer o básico e manteve aquele ritmo alucinante das partidas no Nilton Santos: 2 a 0 sobre o rival carioca e um peso tirado das costas por conta da pressão sobre o líder do torneio.

Melhor que encomenda

Em seguida, ainda com Cláudio Caçapa, o Botafogo venceu o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e repetiu o score contra o Bragantino, no Colosso do Subúrbio. Com 100% de aproveitamento, o auxiliar entregou o Fogão disparado na ponta do Brasileirão para Bruno Lage. Assim, fez o seu nome com Textor, que o contratou para ser o treinador do Daring Brussels, outra equipe da rede multiclubes do big boss norte-americano.

“As duas semanas mais intensas da minha vida foram em 2023. Aquela euforia dos jogos, da torcida, dos jogadores me jogando para cima depois do jogo contra o Bragantino… Estou capacitado para ajudar este grupo e escrever novas memórias”, pontuou Caçapa.

Momentos antagônicos para Caçapa

Com a lembrança daqueles três jogos e com o moral elevado, Caçapa retornou ao Botafogo, no início deste ano, para o lugar do interino Carlos Leiria como auxiliar permanente. Ao contrário de 2023, contudo, o momento era conturbado, e a bomba explodiu nos ombros do ex-defensor, principalmente com a derrota nos dois jogos para o Racing, na Recopa, quando o atual campeão sul-americano não viu a cor da bola diante dos argentinos. Antes de ceder a vaga a Renato Paiva, ele, então, respondeu ao Jogada10 sobre a diferença destes dois períodos como “bombeiro”.

“A maior dificuldade foi o tempo. Dois dias depois de voltar, já tinha um jogo. Isso dificulta muito. Quando um treinador chega com tempo, facilita. Portanto, não foi fácil para mim. Os jogadores eu conhecia. Tentei colocar o que eu via que era necessário. Temos um grupo muito profissional. As coisas não saíram como prevíamos, mas trabalhamos muito. É um grupo sério e comprometido, mas sabemos que só isso não basta. Era um contexto diferente de 2023. Foi complicado”, diagnosticou.

Caçapa tornou-se, de fato, um homem mais presente nos bastidores durante a curta era Renato Paiva, encerrada na semana passada, após a eliminação nas oitavas de final do Super Mundial de Clubes da Fifa. Apareceu menos. Mas ajudou na preparação de treinos e na adaptação dos jogadores que chegavam. Por ter sido zagueiro, também contribuiu com orientações para o setor. Agora, recebeu mais uma chance de mostrar serviço e justificar o motivo pelo qual ainda é uma figura simpática à torcida.

