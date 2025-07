Chelsea x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

O novo campeão mundial de clubes será conhecido neste domingo (13). Em uma decisão europeia, Chelsea e Paris Saint-Germain fazem a grande final às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A equipe inglesa chega à final após uma vitória segura e controlada por 2 a 0 sobre o Fluminense. Enquanto isso, o PSG garantiu sua vaga com uma atuação de gala, goleando o Real Madrid por 4 a 0 na semifinal.

A final, portanto, coloca frente a frente dois gigantes em busca de uma conquista inédita neste novo formato do torneio. De um lado, a solidez defensiva e o pragmatismo do Chelsea. Do outro, o futebol ofensivo e dominante do PSG, que encantou na fase anterior. Como resultado, a promessa é de um jogo de altíssimo nível para definir quem sentará no trono do futebol mundial pelos próximos quatro anos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Rede Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Chelsea

O Chelsea chega à final em um verão extremamente produtivo, vindo de cinco vitórias nos últimos seis jogos e com o troféu da Conference League já na bagagem. A campanha no Mundial foi relativamente tranquila. O time superou os campeões sul-americanos Palmeiras e Fluminense, este último com uma vitória segura por 2 a 0 nas semifinais. O destaque daquele jogo foi o recém-contratado João Pedro, que marcou os dois gols e se firmou como a provável referência no ataque.

Para a decisão, o técnico Enzo Maresca tem boas e más notícias. A parte positiva é o retorno de jogadores importantes como Moisés Caicedo, Levi Colwill e Liam Delap, que reforçam o time. No entanto, a equipe lida com uma série de problemas físicos que deixam atletas como Dario Essugo, Romeo Lavia e Benoit Badiashile como dúvidas, além da provável ausência de Noni Madueke, que negocia sua transferência.

Como chega o PSG

O PSG chega à final como o time a ser batido, vivendo uma fase simplesmente perfeita e buscando uma histórica quádrupla coroa na temporada. Desde a derrota para o Botafogo, a equipe conquistou quatro vitórias consecutivas sem sofrer um único gol. A semifinal foi o auge dessa campanha: uma goleada impiedosa por 4 a 0 sobre o Real Madrid, que consolidou o time de Luis Enrique como o grande favorito ao título.

O ponto forte da equipe parisiense para a final é o ataque. O craque e candidato à Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, está totalmente recuperado de lesão e deve comandar o trio ofensivo. Contudo, a grande fraqueza do PSG está na defesa. O time continua sem sua dupla de zaga titular, já que Willian Pacho e Lucas Hernandez seguem suspensos após os cartões vermelhos nas quartas de final, forçando o técnico a improvisar no jogo mais importante da temporada.

CHELSEA X PARIS SAINT-GERMAIN

Mundial de Clubes 2025 – Final

Data-Hora: 13/07/2025, 16h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

REAL MADRID: Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Neto, Palmer e Nkunku; Pedro Neto.Técnico: Enzo Maresca

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz; Dembèlè, Doué e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Árbitro: Alireza Faghani (IRN/AUS)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Bastian Dankert (GER)

