Corinthians x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e RB Bragantino fazem um duelo paulista neste domingo (13/7), às 19h, na Neo Química Arena, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 10° colocado, com 16 pontos somados e aposta na força de sua casa e sua torcida para se aproximar do G6. Por outro lado, o Massa Bruta vem fazendo grande campanha até aqui. Afinal, está na terceira colocação, com 23 pontos e pode assumir a liderança em caso de triunfo e uma combinação de resultados.

Como chega o Corinthians

O Corinthians ocupa a décima posição no Brasileirão, com 16 pontos, até aqui e tenta encerrar as oscilações. Afinal, a equipe está a quatro pontos do G6, mas a cinco do Z4. Além disso, fora de campo, o clube enfrenta uma série de problemas internos, que começaram com o afastamento do presidente Augusto Melo, ainda antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, e se agravaram nos últimos dias, com atraso salarial e a ausência do atacante Memphis Depay em um treinamento, sem justificativa prévia.

Para esta partida, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Yuri Alberto (em recuperação de lesão na coluna). Assim, a expectativa é que Romero faça dupla de ataque com Memphis Depay, com Rodrigo Garro armando o jogo. Além disso, Matheus Bidu deve herdar a vaga de Fabrizio Anglieri, enquanto Cacá formará a dupla de zaga ao lado de Gustavo Henrique.

Como chega o RB Bragantino

Por outro lado, o RB Bragantino faz um início de Brasileirão surpreendentemente bom. A equipe de Bragança Paulista briga entre os primeiros colocados. Antes do início da rodada, ocupa o terceiro lugar, com 23 pontos, apenas um ponto atrás do líder Flamengo, mas pode assumir a primeira posição caso o Rubro-Negro e o Cruzeiro tropecem.

Contudo, o técnico Fernando Seabra possui três baixas confirmadas para o duelo deste fim de semana. Afinal, o goleiro Fabrício (lesão na coxa direita) e o atacante Fernando (transição após tendinite patelar no joelho esquerdo) estão no departamento médico. Além disso, o lateral-direito Andrés Hurtado está suspenso devido ao cartão vermelho recebido contra o Bahia na 12ª rodada, em junho.

CORINTHIANS X RB BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data-Hora: 13/7/2025 (domingo), às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Onde assistir: Record TV, Cazé TV e Premiere

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Agustin Sant’Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

