Tradicional time de Portugal é rebaixado para a 5ª divisão

Campeão na temporada 2000/2001, o Boavista não atendeu aos requisitos exigidos pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e, assim, está impedido de se inscrever nas competições organizadas pela entidade. Ou seja, o clube precisará jogar as divisões distritais, que vão da quinta à oitava divisão nacional.

A SAD (Sociedade Anônima Desportiva, equivalente à SAF no Brasil), que comanda a diretoria do clube, tem três dias para recorrer da decisão. Se o tribunal aceitar o recurso apresentado no prazo, suspenderá o sorteio da Liga 3 (terceira divisão) até a decisão final.

Declaração de insolvência

Nos últimos dias, a diretoria do Boavista, inclusive, divulgou um comunicado anunciando o pedido de insolvência como parte de um plano de recuperação financeira.

“Face à não homologação do PER (Processo Especial de Revitalização), à quebra significativa de receitas provocada pela despromoção administrativa — consequência direta da impossibilidade de reunir, em tempo útil, todos os pressupostos financeiros exigidos — e perante a inexistência de soluções extrajudiciais que assegurassem o equilíbrio entre a viabilidade econômica e os compromissos herdados, a Boavista SAD foi conduzida à única via legal que permite a sua reestruturação integral: a declaração da insolvência com vista à recuperação financeira”, informa o comunicado.

Fundado em 1903, o Boavista é um dos cinco clubes campeões nacionais, junto com Porto, Benfica, Sporting e Belenenses. Além do Campeonato Português de 2000/2001, o clube venceu cinco vezes a Taça de Portugal (1974/75, 1975/76, 1978/79, 1991/92 e 1996/97).

