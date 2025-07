Ronaldo rasga elogios a Vitinha: ‘Fiquei muito impressionado’

Um dos principais jogadores do PSG e apontado como forte concorrente ao prêmio de Melhor do Ano da Fifa, Vitinha está em alta. E desta vez os elogios partiram de Ronaldo, um dos maiores jogadores de todos os tempos, pentacampeão com a seleção brasileira. Em entrevista à DAZN, o Fenômeno demonstrou estar muito impressionado com o jogador.

“Fiquei muito impressionado com o Vitinha, o rapaz português. Eu o vi agora contra o Real Madrid e já outras vezes nos jogos da Liga dos Campeões. Fiquei muito impressionado com a sua qualidade, mas também com a dos outros jogadores (do PSG)”, disse o ex-jogador, um dos embaixadores de futebol da Fifa.

Com o meio-campista português em campo, o PSG conquistou a tão sonhada Liga dos Campeões e agora se prepara para disputar a final do Mundial de Clubes, neste domingo (13), contra o Chelsea.

“Na minha opinião, o Paris Saint-Germain entra como favorito nessa decisão. Mas, como é apenas um jogo, tudo pode acontecer. Com certeza será uma partida incrível”, completou Ronaldo.

