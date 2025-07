Chelsea quer Donnarumma e pode fazer proposta após o Mundial de Clubes

Donnarumma ainda tem mais um ano de contrato com o PSG, mas as conversas para renovação com o clube francês seguem paradas - (crédito: Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)

Na véspera da final do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea, a disputa entre os clubes pode ir além do campo. De acordo com informações do jornal francês ‘L’Équipe’, os ingleses estão de olho em Gianluigi Donnarumma e avaliam a possibilidade de contratar o goleiro italiano.

LEIA MAIS: Real Madrid quer Mac Allister, mas esbarra em pedida do Liverpool

Donnarumma ainda tem mais um ano de contrato com o PSG, mas as conversas para renovação com o clube francês seguem paradas. Dessa maneira, a definição sobre o futuro do jogador deve acontecer somente após o Mundial de Clubes.

Sem garantias de permanência em Paris, o goleiro de 26 anos já desperta interesse de outros clubes europeus, mas é o Chelsea quem aparece como principal interessado no momento.

Revelado pelo Milan, Donnarumma chegou ao PSG em 2021 e se firmou como titular absoluto. No Mundial de Clubes, sofreu apenas um gol em cinco partidas e vem sendo peça importante na campanha do time até a decisão. Além disso, o italiano também foi um dos destaques da equipe na conquista inédita da Champions.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.