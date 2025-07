Flamengo x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Em duelo de opostos, Flamengo e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), às 16h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com melhor defesa e ataque da competição, o Rubro-Negro é o líder da competição, com 24 pontos, e quer se isolar no topo da tabela. Do outro lado, o Tricolor ocupa a 14ª posição, com 12 pontos, um a mais que o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, os paulistas perderam quatro e venceram apenas uma partida.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha, ao vivo, a partir de 15h, as emoções do encontro entre cariocas e paulistas. Com sua voz inconfundível, Cesar Tavares está confirmado na narração. Ele contará com mais dois craques na equipe: o arguto comentarista Arthur Spiro e o intrépido repórter Cristopher Henrique.

