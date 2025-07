Galatasaray quer Ter Stegen, do Barcelona, como novo goleiro

Ter Stegen é prioridade do clube turco e pode avaliar mudança diante da concorrência no Barcelona - (crédito: Foto: Alex Caparros/Getty Images)

O Galatasaray está de olho em Marc-André Ter Stegen e quer fazer do goleiro do Barcelona seu próximo grande reforço. A busca por um novo nome para a posição ganhou força após a saída de Fernando Muslera para o Estudiantes, da Argentina.

De acordo com o jornal ‘Sabah Spor’, o goleiro alemão é o principal alvo do time turco assim que a negociação com o Napoli pelo retorno do atacante Victor Osimhen for concluída. As conversas entre os clubes já estão em fase avançada, e o foco do Galatasaray será, então, tentar a contratação de Ter Stegen.

Ter Stegen, de 33 anos, tem contrato com o Barcelona até 2028 e, por enquanto, não demonstra pressa para sair. Mesmo após receber a informação do técnico Hansi Flick de que está atrás de Joan García e Szczesny na disputa pela titularidade, o alemão afirmou que pretende seguir no clube e não se incomoda com a concorrência.

Agora, cabe ao goleiro decidir se permanece no Barça ou se aceita um novo desafio. A transferência, inclusive, pode influenciar diretamente suas chances de ser titular da Alemanha na próxima Copa do Mundo.

