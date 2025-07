Ronaldo detona chefão do futebol espanhol: ‘Odeia tudo que não é LaLiga’

Na véspera da final do Mundial de Clubes, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, convocou uma coletiva de imprensa no saguão principal da Trump Tower, em Nova York, para um balanço do Mundial de Clubes. O mandatário foi diplomático ao falar sobre as críticas acerca da competição, contudo, o ex-jogador Ronaldo, um dos embaixadores da Fifa, entrou rasgando de sola. E não deixou barato para Javier Tebas, presidente de LaLiga, principal crítico da criação do Mundial de Clubes.

“Foi um enorme, enorme sucesso. E falo isso por meio de diferentes pontos de vista. (…) Teremos 500 milhões de pessoas assistindo à final”, disse Infantino. “A opinião dos europeus não é que a Copa do Mundo seja ruim para os clubes, não é verdade. (…) Ainda há quem faça críticas negativas, nós respeitamos. Diferentes opiniões são importantes. Eu, como presidente da Fifa, tenho que falar coisas positivas”, completou. Ronaldo, entretanto, pediu a palavra e não deixou barato: “Só vi duas pessoas fazendo críticas sobre o Mundial de Clubes. Um deles odeia tudo que não é LaLiga (Javier Tebas). O outro (Jürgen Klopp, ex-treinador do Liverpool e atual gerente esportivo da Red Bull) a gente respeita a opinião (…) Essa competição foi um sucesso enorme”. ‘Vamos aproveitar o dia’ Infantino, inclusive, falou da final entre PSG e Chelsea, este domingo (13), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Ele citou, aliás, Flamengo e Botafogo para engrandecer o duelo dos dois gigantes europeus. “A final reúne duas equipes incríveis, que perderam apenas um jogo cada. O Chelsea perdeu para o Flamengo e o Paris perdeu para o Botafogo. Para mim, esses dois times, que são dois grandes europeus, têm jogadores de cinco diferentes continentes”, afirmou. Porém, perguntado se o próximo Mundial de Clubes poderia ter mais participantes (de 32 para 48), Infantino saiu pela tangente: “Vamos aproveitar o dia. Ainda nem realizamos tudo o que estamos vivendo. É um momento histórico”.

