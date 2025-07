Johnson valoriza treinos da seleção feminina do Brasil na altitude

A Seleção Feminina estreia na Copa América Feminina neste domingo (13), contra a Venezuela, às 21h, de Brasília, no Estádio Chillogallo, na altitude de 2.850 metros de Quito. A comissão técnica da CBF preparou uma série de treinos na Granja Comary, em Teresopólis (RJ), para ajudar na preparação.

Vale lembrar que a cidade fluminense tem cerca de 910 metros. Bem inferior, é verdade, mas que recebeu elogios da atacante Jhonson, do Corinthians. Por outro lado, o Brasil também fez atividades em solo equatoriano entre esta sexta (11) e o sábado (12).

“Foi uma preparação muito boa, com a equipe e toda comissão na mesma página. Assim, creio que foi uma temporada para entender melhor o jogo. Cada uma ajudando a outra. Agora só temos dois dias para treinar na altitude aqui de Quito antes de enfrentar a Venezuela”, comentou a atacante.

Sua primeira convocação para a Seleção Brasileira foi para os amistosos contra o Japão. Já no segundo jogo contra seleção japonesa ela marcou seu primeiro gol pela seleção principal. A centroavante teve passagens com destaque nas categorias de base da Seleção.

Em 2022, Johnson foi artilheira do Sul-Americano Sub-17, ano em que o Brasil foi campeão. Ela disputou a Copa do Mundo da categoria em 2022, na Índia, quando a Seleção parou nas quartas de final. Agora Johnson sonha com a estreia na primeira competição oficial com a Seleção principal.

“Minha expectativa está enorme. Quero segurar um pouco a emoção de disputar a minha primeira competição profissional com a Seleção Brasileira. Estou um pouquinho nervosa também, mas vai dar certo. O grupo está muito unido, todo mundo feliz, confiante no nosso trabalho”, concluiu.

Tabela do Brasil

O Brasil ainda nem entrou em campo, mas é o favorito para ser campeão, afinal, conquistou oito das nove edições do torneio, incluindo as últimas quatro. Enfim, são 10 equipes disputando o título, separadas em dois grupos de cinco. A Seleção Brasileira está no B, ao lado também de Bolívia, Paraguai e Colômbia. Os dois melhores avançam para as semifinais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.