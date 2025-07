Corinthians finaliza preparação para enfrentar o RB Bragantino

Jogadores do Corinthians durante treinamento no CT Joaquim Grava - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians finalizou, neste sábado (12), no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para enfrentar o RB Bragantino neste domingo (13), às 19h, pela 13ª rodada do Brasileirão. Após cerca de um mês longe dos gramados, o Timão volta a campo sob o comando do técnico Dorival Júnior.

O elenco alvinegro realizou 13 dias de treinamentos no CT e o técnico Dorival Júnior teve motivos para celebrar. Isto porque o time contou com os retornos de Gustavo Henrique e Raniele, recuperados de lesão.

No entanto, Yuri Alberto, que se recupera de uma fratura na primeira vértebra lombar, ainda não deve ter condições de ir a campo. Mesmo assim, o atacante teve uma boa progressão e realizou alguns trabalhos básicos com bola durante a semana.

Os desfalques confirmados para o jogo deste domingo ficam por conta de André Ramalho e Breno Bidon, suspensos.

Dessa maneira, o provável time titular do Corinthians para enfrentar o RB Bragantino deve ter: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); Maycon (Raniele), José Martínez, André Carrilo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero.

O Corinthians começa a 13ª rodada do Brasileirão na 10ª posição da tabela, com 16 pontos.

