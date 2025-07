Sem Pedro, Flamengo está escalado para encarar o São Paulo

Sem Pedro (barrado até do banco de reservas), o Flamengo está escalado para enfrentar o São Paulo neste sábado (12), às 16h30, pela 13ª rodada do Brasileirão. Além do atacante, o time comandado por Filipe Luís também não conta com Pulgar, lesionado, nem com Gerson, vendido semana passada para o Zenit (RUS). Em negociação como Cruzeiro, o meia Matheus Gonçalves também não joga.

Desta forma, o Flamengo vai a campo com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e De Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Já o banco de reservas tem Matheus Cunha, Varela, Danilo, Cleiton, Ayrton Lucas, Viña, Evertton Araújo, De La Cruz, Wallace Yan, Michael, Cebolinha e Juninho.

O Flamengo, vale lembrar, entra em campo ostentando a liderança do Brasileirão, com 24 pontos em 11 jogos. O Rubro-Negro, inclusive, é seguido de perto por Cruzeiro (24), Bragantino (23), Palmeiras (22) e Bahia (21).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.