Esta é a escalação do São Paulo contra o Flamengo

O São Paulo está escalado para o duelo deste sábado, 12/7 contra o Flamengo. O técnico Hernán Crespo, que assumiu a vaga de Luis Zubeldía, escala o time no 3-6-1, com Alan Franco formando o trio de zaga ao lado de Arboleda e Sabino. Nas alas laterais, Cedric e Enzo Díaz. O esquema é extremamente cauteloso, pois são três volantes para fechar o máximo de espaços na criação do Flamengo.

Assim, apenas Oscar é um meia ofensivo, provavelmente atuando como um falso atacante, já que o único homem de frente para este jogo contra o Flamengo é André Silva. Ferreira começa no banco. E há um desfalque de peso: o atacante Luciano, suspenso.

A escalação no 3-6-1. Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares Alisson, Marcos Antônio, Pablo Maia, Oscar e Enzo Díaz; André Silva. Este será o jogo 150 do goleiro Rafael com a camisa do São Paulo.

“Este pode não ser o jogo mais importante do São Paulo no Brasileirão, mas certamente é o mais difícil. Vamos enfrentar o Flamengo, um dos favoritos, em pleno Maracanã”, disse Hernán Crespo.

