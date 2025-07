Palmeiras, com muitos desfalques, treina na Academia

De “folga” neste final de semana, o Palmeiras treinou na manhã deste sábado (12), na Academia do Futebol, em São Paulo. Após a eliminação para o Chelsea no Mundial, o Verdão intensifica a preparação para encarar o Mirassol, quarta-feira (16), às 19h, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Abel Ferreira não pôde contar com quatro jogadores plenamente, a começar pelo volante Maurício. Ele até foi a campo, mas fez um trabalho à parte, afinal, recupera-se de um procedimento no ombro direito. Os laterais Giay, Piquerez e Murilo também foram ausências.

Em ação

Assim como na sexta (11), o atacante paraguaio Ramón Sosa, contratado junto ao Nottingham Forest, treinou integralmente, bem como as Crias do Sub-20 Riquelme Fillipi (atacante) e Arthur (lateral-esquerdo). O Palmeiras treina novamente neste domingo (13), às 10h. Esta será a primeira vez que Verdão e Mirassol se enfrentam por uma competição que não seja o Campeonato Paulista – até hoje, todos os 15 duelos entre os rivais foram pelo torneio estadual.

O Verdão vem de três vitórias seguidas sobre o Mirassol (maior série da história do confronto). Duas na casa do rival (em 2023 e 2025) e uma em Barueri (2024). O último encontro no Allianz Parque, em 2021, terminou com triunfo dos visitantes.

Panorama do Palmeiras no Brasileirão

O time paulista abriu o fim de semana em quarto lugar, com 22 pontos em 11 jogos. Assim, vê o Flamengo liderar, com a mesma quantidade de partidas e dois pontos a mais. Cruzeiro (23) e Red Bull Bragantino (22), ambos com 12 jogos, completam o G4.

