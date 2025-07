Flamengo detona o São Paulo e segue na liderança do Brasileirão

Jogadores do Flamengo celebram o golaço de Luiz Araújo em cima do São Paulo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza)

Neste sábado, 12/7, o Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanã e levou a melhor. Diante de 67.359 torcedores, massacrou um rival medroso, com um esquema com três zagueiros e três volantes. Perdeu várias chances que fizeram o goleiro Rafael sair como o melhor em campo. Mas duas das finalizações, ambas no segundo tempo, entraram. O primeiro gol foi uma pintura: um chute de fora da área de Luiz Araújo, aos 15. O jogador, ex-São Paulo, não comemorou muito. Deixou isso para a torcida e seus companheiros. Já nos acréscimos, aos 50, Wallace Yan, que entrara pouco antes, concluiu sobra de chute de Luiz Araújo e fechou o placar.

Com a vitória, o Flamengo segue mais uma rodada na liderança do Brasileiro, agora com 27 pontos. Já o São Paulo para nos 12 pontos, apenas um à frente do Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. E ainda pode entrar no Z4, já que o Fortaleza (10 pontos) ainda joga na rodada.

Massacre do Flamnengo no primeiro tempo. Mas 0 a 0

O primeiro tempo foi todo do Flamengo, com um domínio poucas vezes visto. Afinal, foram 70% de posse e oito finalizações perigosas contra nenhuma do São Paulo, que teve uma única chance, quando Rossi tentou um lançamento e acertou André Silva. Mas a bola não foi na direção do gol. Tirando isso, foi um massacre rubro-negro. Léo Ortiz chutou duas que Rafael salvou (uma delas foi na trave e voltou) e chances de Wesley (novamente Rafael salvou) e Pablo, passou raspando. Foi um milagre que o São Paulo, fechando com três zagueiros, alas que não avançavam e três volantes, segurasse o placar em 0 a 0.

Lesão de Ayrton Lucas

Vale citar que ocorreu um lance dramático no segundo tempo. Numa dividida entre Ayrton Lucas e Enzxo Díaz, o rubro-negro levou a pior, sofrendo um profundo corte. Desse modo, ele saiu de campo aos prantos e deu lugar a Varella. Logo ele que entrara no primeiro tempo na vaga de Alex Sandro, machucado.

Enfim,o Fla fura a retranca

Mas o Flamengo continuou com uma ótima pegada, forçando muito o ataque e quase marcando com Leo Pereira em cabeçada para grande defesa de Rafael. Contudo, aos 15 minutos o Flamengo furou a retranca. Luiz Araújo fez grande jogada pela direita, tirando facilmente a marcação de Marcos Antônio e batendo de fora da área. Rafael estava um pouquinho adiantado e não conseguiu chegar na bola. Enfim, o placar fazia justiça. Assim, o Flamengo seguiu atacando. Wesley, o melhor do Rubro-Negro, ganhava quase todas.

O Fla seguiu melhor, mesmo com o São Paulo ao menos tentando colocar mais bolas na área. Nos acréscimos, após chute de Luiz Araújo que Rafael deu rebote, Wallace Yan mostrou ter estrela. Bateu para o gol e fechou o placar em 2 a 0.

FLAMENGO 2×0 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data-Hora: 12/7/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 67.359

Gols: Luiz Araújo, 15’/2ºT (1-0);Wallace Yan, 50’/2ºT (2-0)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 7’/1ºT e, depois, Varela, 7’/2ºT); Allan e Jorginho (De la Cruz, 37’/2ºT); Luiz Araújo e Arrascaeta (Walkace Yan, 37’/2ºT); Plata e Bruno Henrique (Everton Cebolinha, 37’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

SÃO PAULO: Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Alisson, Marcos Antônio (Ferreirnha, 18’/2ºT), Pablo Maia (Bobadilla, 21/2ºT), Oscar e Enzo Diaz; André Silva (Ryan Francisco,35’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Wallace Yan (FLA); Sabino, Allan Franco (SAO)

