Tabata marca no fim, Inter bate o Vitória e deixa o Z4 do Brasileirão

Na volta do Campeonato Brasileiro, o Internacional pressionou o Vitória no Beira-Rio e teve dificuldade para tirar o zero no placar. Contudo, aos 46′ do segundo tempo, quando Rochet brilhou na defesa, Bruno Tabata estufou a rede e tirou a equipe gaúcha da zona de rebaixamento, no triunfo por 1 a 0. Com o resultado, o Colorado soma 14 pontos, na 13ª posição, enquanto o Rubro-Negro está em 17º, com 11, e entrou no Z4

O próximo compromisso do Colorado está marcado para o dia 20 (domingo), às 11h (de Brasília), diante do Ceará, novamente em Porto Alegre, visto que o duelo com o Bahia foi adiado pela CBF. O Leão da Barra, por sua vez, visita o Botafogo no dia 16 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Primeiro tempo

Desde o primeiro minuto, os donos da casa tiveram dificuldade em furar o bloqueio imposto pelo Vitória. Assim, a primeira grande chance ocorreu aos 11, quando Bruno Henrique se infiltrou na área, como elemento surpresa, e chutou forte. No entanto, Baralhas salvou e mandou para escanteio. Em um jogo de muita transpiração e marcação, os visitantes levaram perigo com Zé Marcos que arriscou da entrada da área, porém Vitão travou o rebote.

Os dois ataques esbanjaram falta de precisão nas finalizações e muita precipitação. De um lado, Carbonero recebeu na esquerda e bateu forte, para fora, enquanto do outro, Willian Oliveira buscou o chute, mas furou , dentro da área. No entanto, a melhor chance dos primeiros quarenta e cinco minutos saiu dos pés de Alan Patrick, que teve liberdade para Wesley. O atacante, entretanto, ao receber na cara do gol, não teve o pé calibrado e mandou por cima da meta de Lucas Arcanjo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Roger Machado optou por tirar Clayton Sampaio, que estava pendurado, e promoveu a estreia de Alan Benitez, contratado na pausa para o Mundial de Clubes. As duas primeiras oportunidades foram em chutes de longa distância, com Aguirre e Bruno Henrique. Mas foi aos 13′ que Wesley deixou Maykon Jesus para trás e tocou para Alan Patrick. O camisa 10 rolou para Carboneto, que finalizou em cima da defesa.

Não era dia dos atacantes para ambos os lados. Afinal, Aguirre falhou ao não conseguir afastar e a bola sobrou para Lucas Braga. O camisa 22 teve a chance de bater para o gol, mas Rochet diminuiu o ângulo e afastou o perigo. Na frente, o Colorado perdeu outras chances com Enner Valencia e Bruno Tabata.

Por fim, do outro lado, em um bom momento do Rubro-Negro, o goleiro uruguaio espalmou um chute rasteiro de Renzo López. Além disso, o arqueiro fez outra grande defesa na finalização de Maykon. Quando tudo parecia se encaminhar para o 0 a 0, Bruno Tabata aproveitou o rebote de um cruzamento na área e acertou o ângulo para sacramentar o triunfo do Internacional, já nos acréscimos.

INTERNACIONAL 1 x 0 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data e horário: 12/7/2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Gols: Bruno Tabata (46’/2ºT) (1-0)

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Clayton Sampaio (Alan Benítez – intervalo) e Vitor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique (Enner Valencia 15’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley (Gustavo Prado 37’/2ºT), Borré (Ricardo Mathias 37’/2ºT) e Carbonero (Bruno Tabata 25’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Baralhas Ronald Lopes (Osvaldo 23’/2ºT) e Matheuzinho; Lucas Braga (Pepê 38’/2ºT) e Renato Kayzer (Renzo López 23’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (PE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões Amarelos: Clayton Sampaio e Thiago Maia (INT); Baralhas (VIT)

Cartões Vermelhos: –

