Filipe Luís detona Pedro em coletiva do Flamengo: ‘Lamentável. Falta de respeito’

Após a vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2 a 0, o técnico Filipe Luís não mediu palavras e criticou taxativamente o atacante Pedro, que foi dispensado da torcida. O camisa 9, vale lembrar, não foi sequer relacionado para o banco de reservas.

“O que aconteceu é que o comportamento e a atitude dele durante a semana foram lamentáveis. Beirou o ridículo. Evidentemente, ele tem os seus problemas com a diretoria. Não é de agora que ele vem treinando mal, mas nesta semana, ele rompeu o princípio claro que temos aqui que é a cultura dos treinos. O que ele fez foi uma falta de respeito e não duvidei nenhum momento de deixá-lo fora desse jogo porque este tipo de comportamento pode contagiar.

Com o resultado, o Flamengo joga a crise para o lado. Afinal, vem de eliminação na Copa do Mundo de Clubes, tem Pulgar lesionado, Mathesus Gonçalves e Wesley perto de deixarem o clube, assim como Gerson, que foi para o Zenit (RUS).

De quebra, o Flamengo criou gordura na liderança do Brasileirão, chegou aos 27 pontos, três a mais do que o Cruzeiro. O Bragantino aparece em terceiro, com 23. O Palmeiras fecha o G4, com 22 pontos, mas em 11 jogos. O Rubro-Negro, aliás, tem ainda o melhor ataque (26), a melhor defesa (22) e ao artilheiro da competição (Arrascaeta: 9). O Fla de Luiz Araújo agora visita o Santos na quarta-feira (16), às 20h, na Vila Belmiro.

