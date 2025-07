Gustavo Henrique reforça importância de jogo do Corinthians contra o Bragantino

Estacionado no meio da tabela, o Corinthians olha para cima e, pelo menos por ora, mira o G6. Dessa forma, o time precisa vencer o Red Bull Bragantino neste domingo (13), às 19h, pela 13ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Gustavo Henrique, aliás, reforça a importância do duelo deste final de semana.

“Encontraremos uma equipe muito qualificada. Eles (Red Bull Bragantino) estão muito bem na tabela. Mas precisamos dar uma resposta”, comentou Gustavo Henrique em entrevista ao site oficial do Corinthians.

O Corinthians teve 13 dias de treinos nesta intertemporada. Dessa forma, o elenco concluiu a preparação na manhã deste sábado (12), no CT Dr. Joaquim Grava. Antes da ativação na academia, o elenco abriu o dia com um vídeo de instruções táticas focado na partida. No gramado, após o aquecimento, o técnico Dorival Júnior comandou um exercício tático estratégico e jogadas de bola parada.

O Timão retorna ao Brasileirão com 16 pontos na décima posição. O Red Bull Bragantino soma 23 pontos e ocupa a terceira colocação da tabela. As equipes se enfrentaram na primeira rodada do Campeonato Paulista deste ano e o Corinthians venceu a partida por 2 a 1, em Bragança Paulista, com gols de Talles Magno e Pedro Raul.

Expectativa de Gustavo Henrique por reencontro com torcida

Pronto para reencontrar a Fiel diante de um adversário bem conhecido, o zagueiro Gustavo Henrique quer que o Timão retorne ao Brasileiro de maneira bem intensa.

“Precisamos vencer, principalmente jogando na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Esperamos fazer um grande jogo. Precisamos vencer e faremos de tudo para isso”, reforçou.

O técnico Dorival Júnior terá os desfalques do zagueiro André Ramalho e do meia Breno Bidon nesta rodada. Ambos cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Yuri Alberto segue em fase de transição física e também desfalca a equipe.

