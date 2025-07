Tabata celebra gol em triunfo do Inter: ‘Muito grande para estar no Z4’

O Internacional teve muita dificuldade nas finalizações e ao tentar furar o bloqueio do Vitória, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, Bruno Tabata acertou um lindo chute no ângulo e garantiu os três pontos para o Colorado, que deixou a zona de rebaixamento, na volta da competição.

“A torcida está impaciente, é claro, porque o Internacional é muito grande para estar no Z4. Depois dessa vitória, torço para que a gente possa sair dessa situação, para que a gente possa ter esse salto daqui para frente”, disse.

Na volta da competição nacional, o Colorado não teve uma grande atuação e viu seus atacantes pecarem nas conclusões a gol. Contudo, Tabata entrou na etapa final e carimbou o ângulo de Lucas Arcanjo. O jogador deu mais qualidade ao setor de meio-campo e aproveitou o rebote após cruzamento na área.

Com o resultado, o Colorado soma 14 pontos, na 13ª posição, enquanto o Rubro-Negro está em 17º, com 11, e entrou no Z4 O próximo compromisso da equipe gaúcha ocorre no dia 20 (domingo), às 11h (de Brasília), diante do Ceará, novamente em Porto Alegre,. Por fim, o jogo com o Bahia será remarcado.

