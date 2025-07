Rafael valoriza esforço, mas pede: ‘São Paulo tem que voltar a ganhar’

Apesar de ter completado 150 jogos pelo São Paulo neste final de semana, o goleiro Rafael voltará para casa com um sentimento amargo: o de derrota para o Flamengo por 2 a 0, neste sábado (12), na abertura da 13ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Após o duelo que marcou a estreia do técnico Crespo, o camisa 23 alertou para mais um tropeço do Tricolor na competição.

“É difícil falar depois de uma derrota. Tínhamos uma expectativa muito grande em cima desse jogo. Demos o nosso melhor, mas é muito difícil enfrentar o Flamengo. Corremos muito. Tivemos nossos momentos, mas acabaram abrindo o placar num chute muito feliz, o que dificultou para a gente no restante do jogo.”, comentou Rafael.

Com o resultado, o São Paulo está em 15º lugar, com 12 pontos e apenas duas vitórias no Brasileirão. Assim, a equipe se prepara agora para encarar o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira (16), às 21h30, por mais uma rodada da competição. Uma derrota pode colocar o time na zona de rebaixamento do Brasileirão. Rafael analisa:

“Estamos começando um novo trabalho (com o técnico estreante Crespo) e já temos entendido e colocado em prática muita coisa que ele tem pedido. Precisamos voltar a pontuar. Não dá mais para mudar o resultado (contra o Flamengo), mas agora é trabalhar para encarar o Bragantino.”, concluiu o goleiro.

