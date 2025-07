Roger Machado valoriza triunfo e explica má atuação do Inter: ‘Trinta dias sem jogos’

Roger Machado analisa atuação do Internacional diante do Vitória - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Apesar do triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, o técnico Roger Machado reconheceu que o Internacional não teve uma grande atuação no Beira-Rio, pelo Brasileirão. No entanto, o comandante valorizou a entrega dos jogadores do Colorado, que não desistiram do resultado até o fim e estufaram a rede nos acréscimos.

“Todos nós esperávamos que fosse uma melhor atuação. Não posso considerar uma atuação de baixo nível, mas para a retomada o que importava nesse primeiro momento, com 30 dias sem jogos, com a falta de ritmo, com o torcedor ansioso para que a gente saísse da zona de rebaixamento, ia fazer o jogo ter um grau de dificuldade maior, frente a um adversário que trocou de treinador e estava buscando o mesmo que a gente. Penso que o resultado foi melhor que o jogo”, disse.

“Mesmo assim, no primeiro tempo a gente sofreu pouco defensivamente, conseguimos criar volume de jogo, com finalizações. No segundo tempo tempo já se abrindo um pouco mais, você vai oferecer campo para o adversário. E o gol saiu na persistência, perto do final do jogo. Tanto os jogadores quanto a energia das arquibancadas mostraram que sempre foi possível. Esse grupo já provou que responde bem nas adversidades. De novo, para a retomada, pelo resultado, foi bom, mas a gente sabe que precisa evoluir”, frisou.

Meia brilha nos acréscimos

O tento da vitória saiu aos 46 do segundo tempo. Quando tudo parecia se encaminhar para o 0 a 0, Bruno Tabata aproveitou o rebote após cruzamento na área e acertou um lindo chute, no ângulo de Lucas Arcanjo.

Com o resultado, o Colorado soma 14 pontos, na 13ª posição, enquanto o Rubro-Negro está em 17º, com 11, e entrou no Z4 O próximo compromisso da equipe gaúcha ocorre no dia 20 (domingo), às 11h (de Brasília), diante do Ceará, novamente em Porto Alegre,. Por fim, o jogo com o Bahia será remarcado.

