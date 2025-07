Botafogo vence Vasco no clássico carioca em Brasília e encosta no G4

Benvenuto, mister! Sob os olhos do novo treinador Davide Ancelotti, o Botafogo venceu o Vasco por 2 x 0, neste sábado (12/7), no Mané Garrincha, no retorno do Brasileirão após a pausa do Super Mundial. Sob a benção do ídolo botafoguense que dá nome ao estádio candango, homenageado antes da bola rolar, o Glorioso levou a melhor sobre o Cruzmaltino com os primeiros gols de Arthur Cabral e Nathan Fernandes e encostou no G4, enquanto o rival pode terminar a 13ª rodada na beira da zona de rebaixamento.

Contratado para o lugar de Renato Paiva, demitido após a eliminação para o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, Ancelotti viu do banco de reservas o primeiro capítulo da trajetória pelo Botafogo, mas não como comandante oficial. O italiano não foi regularizado a tempo pelo BID da CBF, então não poderia ser técnico da equipe, por isso o clube o inscreveu como auxiliar de preparador de goleiros e o assistente Cláudio Caçapa foi o treinador no papel.

A partida marcou o retorno do Brasileirão para Vasco e Botafogo após um mês de paralisação e demorou até começar a gerar entretenimento para os 31 mil torcedores presentes na arquibancada em Brasília. O primeiro tempo teve poucos lances de perigo e ficou marcado pelos chutes de fora e a condição ruim do gramado, que levantava muita areia a cada dividida. O grande momento de emoção foi em chute travado de Arthur Cabral que quase encobriu Léo Jardim, mas o goleiro reagiu a tempo e fez a defesa.

O VAR precisou agir em uma revisão de pênalti após a bola bater no braço do zagueiro João Victor, mas o árbitro Anderson Daronco viu falta de Artur em Nuno Moreira antes do lance. O cenário mudou de vez no segundo tempo e com influência dos treinadores.

Reforços do Glorioso para o restante da temporada e aposta como titulares pela primeira vez, Montoro e Arthur Cabral combinaram o para abrir o placar. O garoto argentino driblou Paulo Henrique e obrigou uma defesaça de Jardim, que mandou a bola nos pés do artilheiro de R$ 95 milhões. O atacante só precisou empurrar para a rede e fazer o primeiro dele com a camisa do Botafogo.

Fernando Diniz fez mudanças na equipe, tirando o zagueiro Lucas Freitas e mandando o volante Hugo Moura para a zaga. A tática, no entanto, não deu certo. O Vasco não conseguiu criar chances e, quando perdia a posse de bola, era pressionado pelo adversário no contra-ataque. O Glorioso tentou algumas vezes e conseguiu aos 33 minutos, quando o atual campeão brasileiro teve campo aberto para tabelar, inverter de lado e Marlon Freitas achar Nathan Fernandes sozinho na pequena área para ampliar o placar.

O autor do segundo gol, inclusive, havia acabado de entrar no lugar de Arthur Cabral e também marcou o primeiro dele pelo clube. O Botafogo ainda chegou com perigo mais vezes, mas parou em Léo Jardim e foi para casa com a vitória por 2 x 0 e mais três pontos no bolso.

Com o resultado, o Botafogo chegou a cinco jogos de invencibilidade no Brasileirão, com quatro vitórias no período, e subiu para 5º, com 21 pontos, mas ainda com chances de ser ultrapassado por Bahia e Atlético-MG. Na parte de baixo da tabela, o Vasco estacionou nos 13 pontos e caiu para 14ª, porém não entra na degola mesmo com os demais jogos da rodada.

O próximo compromisso do Cruzmaltino é contra o Independiente del Valle, na terça-feira (15/7), às 21h30, pela Copa Sul-Americana, enquanto o Glorioso joga na quarta-feira (16/7), às 21h30, contra o Vitória, pelo campeonato nacional.



Ficha técnica

Vasco 0 x 2 Botafogo

Campeonato Brasileiro Série A – 13ª rodada

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Matheus Carvalho) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho (Alex Teixeira); Rayan (David), Vegetti (Gabriel Souza) e Nuno Moreira (Garré). Técnico: Fernando Diniz

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur (Santi Rodríguez), Savarino (Correa) e Montoro (Allan); Arthur Cabral (Nathan Fernandes). Técnico: Cláudio Caçapa (interino)

Gols: Arthur Cabral, aos 3 minutos do segundo tempo, e Nathan Fernandes, aos 33 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Lucas Freitas e Garré (Vasco); Barboza e Montoro (Botafogo)

Data e hora: sábado (12/7), às 18h30

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Arbitragem: Anderson Daronco

VAR: Wagner Reway

Público: 31.468

Renda: R$ 2.707.814,00