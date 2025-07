Empresário analisa situação de Serna no Fluminense: ‘Muito apreciado pelo elenco’

O Atlético Nacional-COL segue de olho no futebol de Kevin Serna, do Fluminense, que não teve tantas oportunidades na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, de acordo com o empresário do atleta, Narciso Algamis, que expôs sua insatisfação com a baixa minutagem, o Tricolor não quer a saída do atacante.

“O Fluminense não quer que ele saia. É alguém muito apreciado no elenco e sabem o que ele pode entregar. Mas quem define se joga é o técnico. Nenhum jogador tem titularidade assegurada em nenhum time”, declarou ao L1MAX.

Parte da torcida colocou em xeque a permanência de Serna após a primeira declaração do profissional. Afinal, para ele, o atacante entrou bem contra o Borussia Dortmund, na estreia do torneio da Fifa, e deveria ter tido mais chances.

“O que o Kevin busca é continuidade. Ele entrou no jogo contra o Borussia Dortmund e cara arrasou. Todo mundo sabe que ele é um super profissional, dedicado ao que faz com perfeição, então é estranho. Cada técnico tem seu próprio manual, mas temos que ver o que vai acontecer, porque ele é um jogador muito caro para ficar de fora ou nem entrar em campo”, frisou ao canal Desmarcados.

Por fim, o colombiano naturalizado peruano, de 26 anos, chegou para reforçar o ataque do Tricolor em julho de 2024. Na época, o clube pagou 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador, que tem vínculo até o fim de 2027.

