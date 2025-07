Com Ancelottinho no banco, Botafogo vence o Vasco e volta ao G6

Cabral deixa os jogadores do Vasco estirados no gramado e abre o placar - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Um time passou o mês treinando. O outro, disputando a Copa do Mundo de Clubes contra os melhores do planeta. No encontro entre Vasco e Botafogo, prevaleceu a hierarquia de quem está mais preparado para brigar por grandes títulos. Neste sábado (12), no Estádio Mané Garrincha, pela rodada 13 do Campeonato Brasileiro, dominante, o Glorioso venceu o Cruz-Maltino por 2 a 0. Novo técnico do Mais Tradicional, Davide Ancelotti, cujo nome ainda não está no BID da CBF, assinou a súmula como preparador de goleiros e pôde ficar no banco de reservas. Oficialmente, portanto, a equipe foi comandada pelo auxiliar Cláudio Caçapa.

O resultado leva o Botafogo de volta ao G6. O campeão de 2024 está em quinto lugar, com 21 pontos e um compromisso a menos. Já o Vasco do técnico Fernando Diniz é o 14º lugar, com 13.

Botafogo quase abre o placar

Não houve um domínio nítido de uma equipe sobre a outra no primeiro tempo do Clássico da Amizade. Muita igualdade, com os dois emblemas adiantando a marcação. Mas o Botafogo teve a melhor chance quando Vitinho apareceu no ataque e centrou para Cabral. O centroavante fechou para correr para o abraço. Freitas, do Vasco, desviou, e Jardim voou como um pássaro para evitar a desvantagem. O Cruz-Maltino não conseguiu propor o jogo, como preza o Dinizismo.

Glorioso deslancha; Diniz vê estrelas

Um segundo tempo para deixar qualquer torcedor do Botafogo animado. Logo de cara, com participação de três reforços, o Glorioso, enfim, chegou ao gol. Pantaleão interceptou. Montoro chutou. Jardim fez uma defesa espetacular, mas Cabral apanhou o rebote e balançou redes. A partir daí, o Alvinegro tomou conta do jogo, com o contra-ataque a bel-prazer. Com mais uma participação de Montoro, Freitas lançou para Nathan ampliar e celebrar o seu primeiro gol pelo atual campeão nacional. Diniz, atordoado, ficou vendo estrelas.

VASCO 2×0 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data e horário: 12/07/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Gols: Cabral, 2’/2ºT (0-1); Nathan, 34’/2ºT (0-2)

VASCO: Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Freitas (Cocão, 6’/2ºT) e Piton; Moura, Tchê Tchê, Moreira (GB, 37’/2ºT) , Coutinho (Teixeira, 16’/2ºT) e Rayan (David, 37’/2ºT); Vegetti (Garré, 37’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Pantaleão, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Savarino (Tucu, 16’/2ºT); Montoro (Allan, 37’/2ºT), Artur (Santi, 37’/2ºT) e Cabral (Nathan, 29’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartão Amarelo: Barboza, Montoro (BOT); Freitas (VAS)

Cartão Vermelho:

