Arthur Cabral ressalta superioridade do Botafogo no clássico: ‘Melhores chances’

Arthur Cabral desencantou com a camisa do Botafogo em seu primeiro jogo pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

Em seu retorno ao Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve uma atuação consistente ao vencer o Vasco por 2 a 0, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada. Autor do primeiro gol da partida, Arthur Cabral celebrou seu primeiro tento pelo clube e analisou a atuação da equipe diante do arquirrival, sob os olhares atentos de David Ancelotti e John Textor.

“Um grande resultado contra uma grande equipe, é um clássico. Essa vitória vale muito para a gente. Realmente, o primeiro tempo foi mais difícil, mas as melhores oportunidades foram nossas. No segundo, ainda mais. Acredito que merecíamos muito e saímos felizes com os três pontos”, disse.

Como ainda não teve tempo para ser regularizado, o técnico David Ancelotti acompanhou o Clássico da Amizade no banco de reservas. Afinal, o Alvinegro conseguiu inscrevê-lo como auxiliar de preparador de goleiros e se aproveitou da brecha no regulamento para já ter o novo comandante à beira do campo. Coube a Cláudio Caçapa comandar o time neste primeiro jogo após o Mundial de Clubes.

“Poucos treinos ainda. A gente sabe da qualidade e que será um grande treinador, pois é o primeiro jogo dele. Mas não tenho dúvida que será importante nessa trajetória e esperamos dar muitas alegrias à torcida do Botafogo.

Por fim, o Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Vitória, que está na zona de rebaixamento. Com o triunfo sobre o Cruz-Maltino, o time chegou aos 21 pontos e, agora, ocupa a 5ª colocação.

