David celebra retorno após lesão e analisa revés do Vasco: ‘Não ficamos com a bola’

Com o fim do Mundial de Clubes, o Vasco voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro, mas não resistiu e perdeu para o Botafogo por 2 a 0, no Mané Garrincha. Apesar do revés, o jogo foi marcante para o atacante David, que retornou aos gramados depois de se recuperar de uma séria no lesão joelho esquerdo, em setembro.

“Muito feliz em voltar depois de muito tempo fora. Pude entrar e jogar alguns minutos. Triste pelo resultado, pois acho que não conseguimos nos impor e ficar com a bola. Certo momento do jogo, baixamos demais diante de uma equipe qualificada que é o Botafogo. Eles foram felizes e aproveitaram as oportunidades. Agora, é voltar aos treinos e acertar o que erramos”, analisou.

Vale lembrar que o atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida contra o Cruzeiro, no dia 29 de setembro de 2024. Dessa forma, o atacante fez uma intervenção cirúrgica apenas três dias depois da contusão e segue em recuperação após sete meses longe dos gramados.

“Lesão grave, a minha primeira, que fiquei muito tempo longe dos gramados. Em nenhum momento eu senti medo. O Departamento Médico do Vasco é de muita qualidade e me passou muita confiança. Tivemos exemplos do Paulinho e Jair e me senti confiante. Importante voltar por alguns minutos para dar sequência no ano”, completou.

Por fim, o Cruz-Maltino volta a campo na próxima terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Del Valle pelo playoff da Sul-Americana. Na sequência, recebe o Grêmio, dia 19 (sábado), às 17h30 (de Brasília), em São Januário, pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.