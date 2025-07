Botafogo chega a acordo para a venda de Gregore ao Al-Rayyan, do Qatar

Gregore em ação com a camisa do Botafogo no clássico com o Vasco - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com a abertura da janela de transferências, o Botafogo chegou a um acordo para a saída de mais um titular de seu elenco. Trata-se de Gregore, que fez sua última partida com a camisa alvinegra no triunfo por 2 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha, e irá se transferir para o Al-Rayyan, clube de Artur Jorge no Qatar. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube asiático oficializou o interesse no camisa 26 durante a semana e chegou a um denominador comum com a SAF alvinegra. Mesmo após bater o martelo, o meio-campista optou por estar em campo diante do arquirrival para se despedir e ajudar a equipe a vencer depois da disputa do Mundial.

O Al-Rayyan tem interesse no volante desde o início do ano, quando Artur Jorge, ex-Botafogo, tentou levá-lo embora. Naquela época, no entanto, John Textor, sócio majoritário da SAF alvinegra, recusou a oferta. Agora, o clube do Oriente Médio aumentou a cifra e, enfim, contratou o jogador campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Glorioso.

No contrato de Gregore com o Botafogo, renovado em abril, havia, aliás, uma cláusula de venda obrigatória. O Glorioso teria que liberá-lo caso chegassem propostas do exterior acima de US$ 8 milhões (R$ 46,8 milhões) no meio de 2025 e US$ 6 milhões (R$ 35,1 milhões) ao fim desta temporada.

Além do volante, o Botafogo perdeu recentemente o centroavante Igor Jesus e o zagueiro Jair, ambos negociados como Nottingham Forest, da Primeira Divisão da Inglaterra. O volante chegou ao clube da Estrela Solitária em fevereiro do ano passado, disputou 83 jogos, com três gols e duas assistências.

