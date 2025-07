Caçapa elogia e explica presença de Davide no banco do Botafogo: ‘Auxiliar de luxo’

Caçapa ao lado de David Ancelotti durante a vitória do Botafogo no Mané Garrincha - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo, enfim, voltou a campo depois do Mundial de Clubes e venceu o Vasco por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Assim, no Mané Garrincha, o elenco alvinegro contou com a presença tanto do auxiliar Cláudio Caçapa quanto do futuro treinador Davide Ancelotti. O profissional, durante a coletiva de imprensa, explicou como foi essa dinâmica no clássico e elogiou o novo comandante, válido pela 13ª rodada.

Afinal, o clube carioca não teve tempo hábil para regularizar o filho do treinador da Seleção Brasileiro. Por outro lado, se aproveitou de uma brecha no regulamento para inscrevê-lo como auxiliar da preparação de goleiros.

“Se a gente for resumir tudo, mostramos a humildade da parte de todos. Não é fácil. Ele (Davide) foi um auxiliar de luxo mesmo, participou do jogo da forma que poderia. Essa vitória coroou a semana, tivemos uma semana leve. Ele é um cara simpático, bem aberto, humilde… Os jogadores viram isso e transformaram em uma bela vitória”, disse.

“Essa transição sabemos que não é fácil, mas estou aqui para ajudar o clube. Para mim, está sendo natural. Passo para o Davide todas as informações necessárias para ele ter o melhor time para escalar. Não é só a minha parte, tem também a aceitação dele de ouvir e fazer delas o melhor. Hoje nós vimos isso. Nossa interação no banco. A tendência é evoluir ainda mais”, completou.

Atuação consistente diante do rival

Para Cláudio Caçapa, o Botafogo teve uma atuação completa, que mostra a força e competitividade do elenco. Além disso, o auxiliar fez questão de exaltar o sistema defensivo, que deu conta do recado e protegeu bem a meta de John.

“Foi um jogo completo da nossa parte. Gostei muito do que foi apresentado, os jogadores fizeram o que foi treinado. Sabemos a dificuldade que é jogar contra o Diniz, mas estávamos decididos a estar com a vitória. Hoje os reforços mostraram que estão na briga para serem titulares. Se não me engano, foi o primeiro gol do Nathan pelo clube, então valoriza. Não gostaria só de falar de quem participa do gol, o Kaio foi muito bem na defesa. Temos um grupo muito competitivo. Hoje mostramos onde queremos chegar”, frisou.

“A principal peça foi o coletivo. (Sobre) O jogo em si, vimos um jogo aguerrido, todo mundo defendendo e protegendo o John. Com a bola, todos quiseram jogar. Poderíamos ter marcado mais gols, foi o que faltou no segundo tempo. Mas hoje o todo foi muito bom. O coletivo está de parabéns”, concluiu.

