Chapecoense x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

A Arena Condá será o palco de um dos jogos mais importantes da rodada na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Neste domingo (13), a Chapecoense recebe o Remo às 18h30 (horário de Brasília), em um confronto direto que pode embaralhar a parte de cima da tabela da Série B. As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos e sonham com uma vaga no G-4.

O duelo coloca frente a frente o 7º colocado contra o 5º. Para a Chapecoense, uma vitória em casa significa ultrapassar um adversário direto e, dependendo dos outros resultados, entrar na zona de acesso. Já para o Remo, que tem a mesma pontuação do primeiro time no G-4, vencer fora de casa é fundamental para se consolidar entre os quatro primeiros e abrir uma vantagem crucial na briga pelo acesso.

Onde assistir

A partida entre Chapecoense e Remo, pelas 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá a transmissão ao vivo no Disney+, a partir das 18h30.

Como chega a Chapecoense

A Chapecoense chega para o confronto em um bom momento e com a chance real de entrar na zona de acesso. A equipe ocupa a sétima posição, com 22 pontos, e vem de uma vitória importante fora de casa contra o Operário. Por isso, o time joga em casa dependendo apenas de si para ultrapassar um adversário direto e, com uma combinação de resultados, pode terminar a rodada no G-4.

Para esta partida decisiva, o técnico Gilmar Dal Pozzo tem um cenário muito favorável. Ele deve manter a base da equipe que venceu o Operário na última rodada, garantindo o entrosamento do time. Além disso, o treinador ganha o reforço do zagueiro Victor Caetano, que retorna de suspensão e fica à disposição, fortalecendo o sistema defensivo.

Como chega o Remo

O Remo entra em campo na Arena Condá para defender sua posição privilegiada na tabela. O time paraense é o quinto colocado, com 24 pontos, e está empatado em pontos com a primeira equipe dentro do G-4. Portanto, uma vitória fora de casa não apenas consolida o Leão na zona de acesso, como também abre uma vantagem importante sobre um rival direto na briga pela vaga.

No entanto, o técnico António Oliveira terá um desafio agridoce para escalar a equipe. A boa notícia é a estreia do volante Cantillo, ex-Corinthians, que reforça o meio-campo. Por outro lado, o time pode ter um desfalque de peso no ataque. Por fim, o artilheiro da equipe, Pedro Rocha, sente dores na coxa e é dúvida para o confronto, o que seria uma baixa muito sentida.

CHAPECOENSE x REMO

16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data-Hora: 13/7/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó-SC

CHAPECOENSE: Rafael Santos; Victor Caetano, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Sávio; Caio Vinícius, Cantillo e Jaderson; Matheus Davó, Marrony e Janderson. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Maria de Fatima Mendonça da Trindade (AL)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

