Bahia com Super-Homens vence o Galo de Hulk, que fez gol olímpico

Everton Ribeiro, astro do Bahia, tenta passar pela marcação do atleticano Arana - (crédito: Foto: : Letícia Martins/EC Bahia)

Em casa, os jogadores do Bahia viraram Super-Homens. Neste sábado, 12/7, na Fonte Nova, o Tricolor baiano mostrou a sua força e bateu o Atlético-MG, de Hulk, por 2 a 1, pelo Brasileirão. Os gols foram no segundo tempo. Uma pintura de Luciano Juba colocou o time da casa na frente. Contudo, aos 45, Hulk deixou tudo igual para o Atlético. Fez um gol olímpico cinematográfico. Contudo, nos acréscimos, aos 52, Michel Araújo (que entrou aos 44 da etapa final) fez um belíssimo gol, garantindo ao Bahia o placar de 2 a 1 neste jogo de final sensacional.

Com isso, o Bahia foi aos 24 pontos, assumindo provisoriamente o terceiro lugar. Já o Galo, que sonhava em entrar no G4, parou nos 20 pontos, em sétimo.

O Bahia usou um uniforme estilizado para esta partida, lembrando o uniforme do Super-Homem. Serviu como publicidade para o lançamento do filme nos cinemas do Brasil. E que tem muito a ver. Afinal, o Bahia tem como mascote o “Super-Homem Tricolor”. Já Hulk, o heroi do outro lado de campo, com seu tento, chegou aos 126. Assim, se tornou o décimo maior goleador da história do Atlético.

Primeiro tempo animado

Após um início equilibrado, quando buscou surpreender o Bahia forçando o rival a jogar na defesa, o Atlético, aos poucos, foi dando espaços para o time da casa, que trabalhava ora com passes cadenciados, ora em lançamentos para a velocidade de Ademir, nas costas do lateral-esquerdo Arana.

Assim, o Bahia passou a comandar as ações e criar os lances de maior perigo. Aos 14, Ademir foi derrubado por Arana e o juiz marcou pênalti, mas o VAR viu que foi fora da área. Um susto. Oouco depois, Willian José cobrou falta para grande defesa de Gabriel Delfim.

E até o fim do primeiro tempo, o Bahia buscou roubar a bola na intermediária e acelerar pelos lados sempre que possível — mas sem sucesso na hora do arremate.

Juba põe o Bahia na frente

O Galo voltou do intervalo com Cuello na vaga de Scarpa, e o Bahia com Luciano Rodríguez no lugar de Willian José. O Atlético teve um bom início, mas quem marcou foi o Bahia no seu primeiro bom ataque. Após bola levantada, Lyanco chutou e cabeceou, a sobra ficou com Luciano Juba, que pegou de primeira, de fora da área. Enfim, o Bahia saía na frente.

‘Final Olímpico’ e muito louco

O jogo passou a ser lá e cá. Cuca fez mudanças que deixaram o time mais ofensivo. Tudo indicava que o placar não mudaria. Mas aí Hulk brilhou. Aos 45, foi cobrar um escanteio pela direita. Mandou uma bomba com efeito que fez uma curva e entrou. Se tem golaço olímpico, foi esse. E uma explosão dos atleticanos em campo.

Contudo, o jogo foi até os 53 minutos. E, aos 52, o Bahia voltou a ficar na frente. Michel Araújo recebeu na entrada da área, girou pela marcação e mandou a bomba. Bahia 2 a 1. No duelo de heróis, os Super-Homens venceram Hulk.

BAHIA 2×1 ATLÉTICO

Série A do Brasileirão – 13ª rodada

Data: 12/7/2025

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Público presente: 30.249

Público pagante: 30.060

Gols: Luciano Juba, 7’/2ºT (1-0); Hulk, 45’/2ºT (1-1); Michgel Araújo, 52’/2ºT (2-1)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, 38’/2ºT), Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Michel Araújo, 44’/2ºT); Ademir (Kayky, 35’/2ºT), Erick Pulga (Cauly, 44’/2ºT) e Willian José (Luciano Rodríguez, Intervalo). Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Natanael (Bernard, 44’/2ºT), Lyanco, Junior Alonso (Isaac, 38’/2ºT) e Guilherme Arana; Gabriel Menino (Igor Gomes, 16’/2ºT), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Cuello, Intervalo) e Rubens; Dudu (Junior Santos, 16’/2ºT) e Hulk. Técnico: Cuca

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Willian José, Rogerio Ceni (BAH); Arana, Scarpa (ATL)

