Com dores na panturrilha, Coutinho vira desfalque no Vasco para duelo na Sul-Americana

O Vasco tem um grande problema para seu próximo compromisso internacional. O meia Philippe Coutinho sentiu dores na panturrilha esquerda na derrota de 2 a 0 para o Botafogo neste sábado (12) em Brasília. Por causa disso, ele será um desfalque muito importante contra o Independiente del Valle. O jogador, portanto, nem viaja com o grupo e volta ao Rio de Janeiro para tratamento. O jogo, aliás, é válido pela Copa Sul-Americana na próxima terça-feira (15).

O técnico Fernando Diniz confirmou a situação em sua entrevista coletiva. Ele revelou que a semana de treinos foi bastante problemática para o time. Além de Coutinho, por exemplo, outros jogadores também apresentaram problemas físicos.

“Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana, o Rayan ontem torceu o tornozelo”, contou o treinador.

Coutinho não estava bem no clássico

Apesar do problema físico, Coutinho atuou no clássico. O camisa 10, no entanto, já dava sinais claros de que não estava bem. Ele foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo. Desde a primeira etapa, ademais, o técnico já havia colocado outro jogador para aquecer.

A ausência de Coutinho, de fato, é um golpe duro para o Vasco. O meia assinou em definitivo com o clube no início deste mês de julho. Atualmente, ele é a principal referência técnica e criativa do elenco vascaíno. Consequentemente, sua falta será muito sentida no importante duelo que acontece no Equador.

O Vasco, enfim, se prepara para o grande desafio em Quito. O time enfrenta o Independiente del Valle na terça-feira (15), às 21h30. A partida é o jogo de ida da fase de playoffs da Copa Sul-Americana. Os meias Estrella e Sforza, por exemplo, se juntam à delegação que viaja para a partida.

