Corinthians x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Neste domingo (13/7), às 19h, na Neo Química Arena, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e RB Bragantino fazem um duelo paulista. O Timão é o 10° colocado, com 16 pontos somados e aposta na força de sua casa e sua torcida para se aproximar do G6. Por outro lado, o Massa Bruta vem fazendo grande campanha até aqui. Afinal, está na quarta colocação, com 23 pontos e pode assumir a liderança em caso de triunfo e uma combinação de resultados.

A Voz Do Esporte inicia a transmissão às 17h30. Ricardo Froede está confirmado na narração. Nos comentários, a tarefa fica para Pedro Fut, enquanto Bruno Nunes brinda o internauta com suas reportagens.

