Vídeo: com erro bizarro do goleiro, Messi faz dois gols em um jogo pela quinta vez

O Inter Miami venceu por 2 a 1 o Nashville, na noite deste sábado (12), com mais um show do argentino Lionel Messi. Pelo quinto jogo consecutivo, o camisa 10 marcou dois gols no mesmo jogo, sendo o segundo após uma falha inacreditável do goleiro Joe Willis.

Veja o vídeo:

From the press to perfection ???? Messi doubles up again and now has bagged a brace in five straight MLS games! ???? @MLS pic.twitter.com/mN5fpMFTaI — OneFootball (@OneFootball) July 13, 2025

O primeiro gol saiu aos 17 minutos do primeiro tempo, ao cobrar uma falta da entrada da área com precisão. Mukhtar, de cabeça, deixou tudo igual, aos três minutos da etapa final. Mas Messi estaca disposto a ampliar seu recorde. Aos 17 minutos do segundo tempo, contou com um erro absurdo do goleiro Joe Willis, que errou um passe.

Com os dois gols, Messi alcançou os 16 e lidera a artilharia da MLS. A quinta vitória consecutiva do Inter Miami mantém o time em 5º lugar na Conferência Leste, com 38 pontos, em 19 jogos. O time da Flórida volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (17), contra ao Cincinnati.

