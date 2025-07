Mistério! Campanha da Globo com clubes sacode as redes sociais

Um mistério tomou conta das redes sociais na manhã deste domingo. Uma peça publicitária da Rede Globo foi veiculado no perfil de diversos clubes. Postagem mostra a frase “Agora é S.A.B.” ao lado do nome de times como Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Santos e Remo.

Em todas elas, a imagem vinha acompanhada da frase: “Aguarde. Na Globo, o anúncio que vai mudar o futebol brasileiro”. A emissora promete desvendar o mistério às 18h, logo após a decisão do Mundial de Clubes, entre Chelsea e PSG.

Os internautas, porém, deram versões bem-humoradas: “Se hoje é DOM, ontem foi SAB. Não entendi nada”, escreveu um torcedor do Grêmio. “Só Atacante Baranga”, disse um apaixonado pelo Remo. “SAB de quem?????”, brincou um corinthiano.

Brincadeiras à parte, a emissora vai divulgar uma ação publicitária promovida pela cervejaria Brahma em parceria com o aplicativo Zé Delivery. A peça também vai ser veiculada no intervalo do programa ‘Fantástico’ deste domingo.

