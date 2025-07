Palmeiras recebe propostas e analisa valores para decidir futuro de Richard Ríos

Richard Ríos tem mercado no futebol europeu - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O assédio de clubes europeus pelo volante Richard Ríos aumenta a cada dia. A Roma intensificou as negociações pelo atleta, mas sofre forte concorrência. Assim, o Palmeiras avalia se negociará o jogador de 25 anos nesta janela de transferências.

Além da equipe da capital italiana, o Porto e a Inter de Milão também demonstraram interesse no colombiano. Contudo, a Roma está à frente na negociação.

O Palmeiras sente-se seguro por ter contrato com Richard Ríos até o fim de 2028. Além disso, a multa rescisória do volante é de 100 milhões de euros (R$ 650 milhões), o que dá certa tranquilidade para o clube avaliar as propostas.

No entanto, o Verdão ainda não decidiu qual caminho seguirá. Afinal, ainda aguarda novas propostas pelo jogador, que saiu muito valorizado do Mundial de Clubes. Dessa maneira, o clube é paciente e espera a oferta mais vantajosa para ambos os lados.

Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, a Roma está disposta a pagar 25 milhões de euros (R$ 162,6 milhões) para contratar Richard Ríos. O Palmeiras, por sua vez, busca algo na casa dos 30 milhões de euros (R$ 195 milhões).

O clube brasileiro detém 70% dos direitos econômicos do colombiano. O restante é dividido entre Guarani (13,34%), Flamengo (6,66%) e o próprio jogador (10%).

Enquanto não define o seu futuro, Richard Ríos segue à disposição do Palmeiras para jogos do Brasileirão. Ele deve ser titular na próxima quarta-feira (16), quando o Alviverde encara o Mirassol, às 19h (de Brasília), no retorno aos jogos após o Mundial de Clubes.

