Atlético de Madrid tenta a contratação de Almada, ex-Botafogo

A legião de argentinos no elenco do Atlético de Madrid pode ganhar mais um representante. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Colchonero tem o interesse em contratar Thiago Almada, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo no ano passado e que estava no Lyon, da França.

O jogador, de 24 anos, pertence ao Lyon, um dos clubes que fazem parte da Eagle Football, de John Textor. Os franceses passam por grave crise financeira e chegou a cair para a Segunda Divisão do país por esse motivo, decisão que foi revogada na última semana.

Almada chamou a atenção do Benfica durante o Mundial de Clubes. Contudo, Textor avisou que não venderia o seu pupilo. Ainda assim, o empresário teria confidenciado que estaria disposto a negociar o argentino por valores que superassem 40 milhões de euros (R$ 260 milhões).

Além do técnico Diego Simeone, o Atlético de Madrid conta com o goleiro Musso, o lateral Molina, o volante Rodrigo De Paul e os atacantes Julian Álvarez e Giuliano Simeone.

Todavia, De Paul pode estar com os dias contatos no Metropolitano. Afinal, ele tem conversas avançadas para defender o Inter Miami, que conta com Lionel Messi em seu plantel.

