Palmer e Dembele recriam foto icônica para a decisão do Mundial de Clubes - (crédito: Divulgação/Fifa)

Paris Saint-Germain e Chelsea participaram de uma ação especial promovida pela Fifa em Nova York, para a decisão do Mundial de Clubes. Cole Palmer, do Chelsea, e Ousmane Dembélé, do PSG, foram os escolhidos para o evento, realizado em um dos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade.

Os dois atletas subiram ao topo do Rockefeller Center, um dos cartões-postais da cidade, para refazer uma das imagens mais famosas do século 20: a fotografia de um grupo de operários almoçando sobre uma viga de aço durante o período construção do arranha-céu, em 1932.

A versão moderna, registrada neste sábado (12), mostra Palmer e Dembélé sentados em uma estrutura que atualmente reproduz a célebre viga, usada por turistas. A viga, na verdade, fica no terraço e funciona com um macaco hidráulico, oferecendo total segurança para quem quer uma vista panorâmica de Nova York.

A decisão entre PSG e Chelsea acontece neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.