Vídeo: torcedores prestam homenagem a Diogo Jota em jogo do Liverpool

O Liverpool entrou em campo neste domingo (13) para disputar o primeiro jogo desde a trágica morte de Diogo Jota e André Silva, vítimas de um acidente de carro na madrugada do dia 3 de julho.

Diversas homenagens ao eterno camisa 20 dos Reds e ao irmão, ex-jogador do Penafiel, de Portugal, marcaram a partida, um amistoso realizado no Deepdale Stadium, casa do Preston North End.

Veja o vídeo:

Momento arrepiante no Deepdale ???? Todo o estádio em uníssono canta o You’ll Never Walk Alone em homenagem a Diogo Jota e André Silva ??#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Preston #Liverpool pic.twitter.com/QOpTesXRXo — sport tv (@sporttvportugal) July 13, 2025

Torcedores compareceram em peso usando camisas, cachecóis e bandeiras com o nome, o número e a imagem do atacante português. O Preston, inclusive, também prestou tributos: o programa oficial do jogo trazia na capa uma foto de Jota erguendo o troféu do Campeonato Inglês.

Porém, antes do início da partida, o capitão do Preston, Ben Whiteman, entrou em campo ao som de ‘You’ll Never Walk Alone’. Ele ainda levou uma coroa de flores até a área próxima a uma das balizas, posicionando-a diante da arquibancada onde estavam os torcedores do Liverpool.

Antes do apito inicial, foi respeitado um minuto de silêncio. Aos 20 minutos de jogo, em referência ao número da camisa de Diogo Jota — que não será, portanto, mais usado pelo Liverpool —, a torcida entoou uma música em homenagem ao atacante.

Coma a bola rolando, o Liverpool não teve trabalho para vencer por 3 a 1, com gols de Bradley, Darwin Núñez e Gakpo. Lindsay diminuiu para o Preston.

