Reforço do Botafogo, Jordan Barrera chega ao Rio para assinar contrato

Barrera passará pelos exames médicos antes de assinar com o Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução / BTB Sports)

Contratado por 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões), Jordan Barrera chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo (13). O meia, de 19 anos, passará por exames médicos nos próximos dias e, se aprovado, assinará contrato com o Alvinegro.

O jogador terá no Botafogo a sua primeira experiência fora do seu país. Ele foi revelado pelo Junior Barranquilla, foi emprestado ao Barranquilla FC e retornou ao Junior neste ano.

Para ficar à disposição para o próximo compromisso do Botafogo na temporada, o duelo contra o Vitória, na quarta-feira (16), no Nilton Santos, Barrera precisa constar no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até terça.

O novo reforço do Alvinegro, assim, é mais uma das apostas do departamento de scout. Barrera também atua pelo lado direito do gramado, um dos focos da SAF para esta janela de transferências. O jogador, aliás, chegou a ficar na mira de clubes europeus, como Porto, de Portugal, e Sevilla, da Espanha, na temporada passada.

Nesta temporada, Jordan Barrera disputou 14 partidas pelo Junior Barranquilla, com um gol e uma assistência. Além disso, a joia disputou o Sul-Americano Sub-20 pela Colômbia, que ficou em terceiro. No torneio, vencido pelo Brasil, entrou em campo em mais nove oportunidades e balançou as redes uma vez.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.