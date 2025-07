Sem ambulância, jogo no Uruguai quase acaba em tragédia

Um acidente violento, em um jogo da Segunda Divisão do Campeonato Uruguaio, quase terminou em tragédia por negligência por falta de recursos. No jogo contra o Uruguai Montevideo, no acanhado Parque Palermo, Mateo Vista e Agustín Rodríguez, ambos do Cerrito, sofreram um brutal choque de cabeça e desmaiaram. No entanto, sem uma ambulância devidamente equipada, os jogadores, com graves ferimentos, tiveram que aguardar mais de meia hora por socorro.

“Eles ficaram no banco por quase meia hora, congelando. A ambulância que está aqui é só fachada; não serve para nada”, disse Mathías Vignoli, presidente do Cerrito, ao canal de TV Tenfield.

Agustín Rodríguez sofreu perda de consciência e afundamento craniano, mas de acordo com os médicos não corre riscos. Já Mateo Vista sofreu um corte profundo na testa e teve de levar sete pontos.

Os médicos dos dois times, inclusive, atenderam aos dois jogadores durante 17 minutos, interrompendo a partida. Alguns torcedores ainda se prontificaram a ajudar os lesionados. Porém, a arbitragem retomou o jogo mesmo sem a presença da ambulância. No fim das contas, o jogo terminou empatado em 0 a 0.

“O que aconteceu foi uma vergonha. Eles passaram quase meia hora esperando no banco de reservas para serem atendidos. Para mim, a partida deveria ter sido interrompida”, completou Vignoli.

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF), porém, não se pronunciou sobre o caso.

