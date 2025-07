Críticas de Filipe Luís deixam futuro de Pedro incerto no Flamengo

Filipe Luís não poupou críticas para falar do atacante Pedro após a vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2 a 0, no último sábado (12), no Maracanã. As declarações do técnico detonando a postura do camisa 9 nos treinos no Ninho do Urubu caíram como uma bomba no staff do atleta, deixando o seu futuro incerto no Rubro-Negro.

“O que aconteceu é que o comportamento e a atitude dele durante a semana foram lamentáveis. Beirou o ridículo. Evidentemente, ele tem os seus problemas com a diretoria. Não é de agora que ele vem treinando mal, mas nesta semana, ele rompeu o princípio claro que temos aqui que é a cultura dos treinos. O que ele fez foi uma falta de respeito e não duvidei nenhum momento de deixá-lo fora desse jogo porque este tipo de comportamento pode contagiar”, criticou Filipe Luís.

A forte entrevista do treinador incomodou o jogador e seus representantes. Pouco tempo depois da bombástica entrevista coletiva do comandante, um dos agentes de Pedro ligou para a diretoria e deixou evidente o seu descontentamento. Dessa maneira, uma conversa entre as partes deve ocorrer neste domingo. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, há a chance de os empresários buscarem uma proposta de outro clube.

Atacante não pode atuar por outro time no Brasileirão

Se ocorrer uma saída, ela será para o exterior. Além de não querer reforçar um rival direto em território brasileiro, Pedro já disputou mais de sete jogos no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de atuar na competição por outra equipe nesta temporada. No entanto, apesar das críticas, Filipe Luís defendeu a permanência do atacante no Flamengo.

“Eu não posso ir ao mercado para buscar um jogador que faça 30 gols que nem ele. Ele está aqui com a gente, ele não deveria ser o problema, ele deveria ser a solução. Mas quando ele quiser pedir desculpas para os companheiros e voltar a treinar, com certeza não ser um problema, ele vai ser titular. Não precisa me dar abraço, me dar a mão, me dar bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza de que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Mas se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser comigo, vamos juntos. Se ele não quiser, outros vão querer”.

Crise entre Pedro e Flamengo se arrasta há semanas

Na última semana, um integrante do departamento de futebol do Flamengo teve prints vazados onde calculava 15 milhões de euros (cerca de R$ 98 milhões) como um preço justo para negociar o jogador. O Rubro-Negro sabe que as críticas do treinador abaixam o valor de mercado de Pedro, porém acredita que era necessário fazê-las. Tanto que Filipe Luís recebeu autorização da diretoria para falar o que queria sobre o tema.

Internamente, o clube entende que as declarações eram importantes para justificar os poucos minutos recebidos pelo atacante nos últimos jogos, o que já desagradava parte da torcida. Além disso, o jogador causou incômodo também no elenco e, assim, Filipe Luís teve que se posicionar. Assim, ele cobrou na coletiva que Pedro se desculpasse com os demais atletas.

Apesar de estar fora dos relacionados para enfrentar o São Paulo, Pedro pediu autorização e foi ao Maracanã no último sábado. Ele esteve no vestiário antes do início do jogo e ficou à beira do campo no aquecimento dos companheiros. Durante a partida, ficou em um camarote junto da esposa e das filhas, mas foi embora antes da entrevista coletiva de Filipe Luís.

Líder do Brasileirão com 27 pontos, o Flamengo tem folga neste domingo e se reapresentará no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (14).

