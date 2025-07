Fluminense acelera o passo para ter John Kennedy de volta

O Fluminense volta a campo apenas na quinta-feira (17), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube se mexe ativamente nos bastidores em outro ‘jogo’. A diretoria tricolor já manifestou ao Pachuca, do México, o desejo de contar com o retorno do atacante John Kennedy, cedido por empréstimo até o fim do ano.

O empresário do jogador já avisou aos mexicanos sobre a vontade do Fluminense e o caso não deve demorar a ser concluído. Porém, os tricolores, por causa de uma cláusula contratual, terão de pagar uma multa por rompimento do vínculo. O Pachuca tem a preferência pela compra dos direitos do jogador ao fim do empréstimo.

De acordo com a imprensa mexicana, a comissão técnica do Pachuca, comandada pelo treinador Jaime Lozano, não se opõe à saída do jogador, que foi para o banco de reservas após a demissão do técnico Guillermo Almada, um mês antes da disputa do Mundial de Clubes. O atacante, inclusive, pouco entrou em campo na competição e não esconde o descontentamento com sua posição.

Assim que chegou ao Pachuca, John Kennedy se mostrou decisivo, caindo nas graças da torcida. Mas a mudança no comando técnico mudou o panorama. Pelo clube mexicano, JK fez 22 jogos, marcou nove gols e deu duas assistências. Neste domingo (13), pela primeira rodada do Torneio Apertura do Campeonato Mexicano, contra o Monterrey, a tendência é de que John Kennedy fique no banco de reservas.

