Lyanco e Guilherme Arana dão voto de confiança ao Atlético sobre salários atrasados

Lyanco foi titular no Atlético na derrota para o Bahia - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG perdeu para o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no último sábado (12). Após a partida, os jogadores do Galo falaram sobre o atraso no pagamentos dos salários, que veio à tona durante a última semana.

Recentemente, os atletas reuniram-se com a diretoria para debater a questão. Um dos líderes do elenco, o zagueiro Lyanco reforçou o voto de confiança dado aos dirigentes para quitar esta pendência nos próximos dias.

“A gente está confiante no que falaram para nós. Eu acho que hoje foi uma prova da forma que a gente jogou, uma prova que queremos ganhar os jogos, independente de tudo que está acontecendo por fora. Da mesma forma que eles têm uma confiança em nós dentro do campo, temos também que dar essa porcentagem de confiança de tudo que falam para a gente”, declarou.

O salário do mês de julho dos jogadores está atrasado desde o dia 5 de julho. Além disso, o direito de imagem, que deveria ter sido pago no dia 20 de junho, também está em débito.

Guilherme Arana fala sobre os atrasos no Atlético

A situação vem sendo recorrente no Atlético nesta temporada. Houve atraso no pagamento das férias dos jogadores. Em abril, maio e junho, alguns compromissos foram quitados fora do prazo. Dessa maneira, o lateral-esquerdo Guilherme Arana falou sobre o problema.

“A gente tem que fazer o nosso papel, pois somos funcionários do clube e temos um escudo a a zelar. Temos que trabalhar, ser profissional e vencer. Eu acredito que essa situação logo vai normalizar. A gente tem grandes pessoas que trabalham ali ao nosso redor. Temos que nos preocupar aqui dentro das quatro linhas, trabalhar, treinar, aperfeiçoar o que falta e fazer bons jogos”.

O Atlético pretende equilibrar as finanças nos próximos dois meses e, diante disso, pode ter novos atrasos em seus compromissos. A SAF do Galo busca um novo aporte financeiro para diminuir a dívida e aliviar as finanças.

