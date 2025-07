Inter projeta retorno de Bernabei para o próximo jogo

A comissão técnica do Inter projeta o retorno do lateral-esquerdo Bernabei para o próximo domingo (20), quando enfrenta o Ceará às 11h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa era que o defensor voltasse a atuar no último sábado (12), quando o Colorado bateu o Vitória por 1 a 0.

O jogador sofreu lesão muscular grau III contra o Bahia, no dia 28 de maio. Assim, ele passou a pausa para a disputa do Mundial de Clubes em recuperação e tinha esperança de atuar no último sábado. Bernabei participou de algumas atividades no campo com o plantel, mas ainda segue sem condições de jogo.

“O Bernabei acho que volta. Ele já trabalhou, vem sendo inserido gradativamente e nessa semana acho que, se tudo der certo, ele deve ser integrado ao grupo novamente e estar à disposição para o próximo jogo”, afirmou o técnico Roger Machado, em entrevista coletiva após o jogo contra o Vitória.

Com a ausência do argentino, o treinador escalou Victor Gabriel em seu lugar. Zagueiro na equipe principal do Inter, o jovem é lateral de origem. A improvisação, no entanto, durou apenas os primeiros 45 minutos. Na volta do intervalo, retornou à zaga com a entrada do estreante Alan Benítez. Lateral-direito, o paraguaio atuou em sua posição, com Braian Aguirre passando para a ala esquerda.

O Inter folga no meio de semana. Afinal, o Bahia, que seria seu adversário, tem compromisso pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Dessa maneira, o técnico Roger Machado terá a semana cheia para treinos e poderá preparar Bernabei para o duelo contra o Ceará.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.