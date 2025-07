Com Neymar, Santos segue preparação para enfrentar o Flamengo

O Santos seguiu a preparação para o duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Neymar participou de todo o treino do Peixe neste domingo no CT Rei Pelé.

No último sábado (12), o camisa 10 fez atividade de reforço muscular e, assim, não foi a campo. Nas imagens divulgadas pelo Santos, ele havia aparecido rapidamente na chegada ao centro de treinamento. Agora, neste domingo, trabalhou normalmente com os companheiros.

O técnico Cleber Xavier comandou um treino tático. Após a atividade, os atletas ainda participaram de um desafio de acertar o gol chutando a bola da linha de fundo.

Assim, o Santos deve ir a campo para o duelo contra o líder Flamengo com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Reforço contratado nesta janela de transferências, Willian Arão não deve figurar entre os relacionados pelo treinador para enfrentar o ex-clube. Afinal, a comissão técnica entende que o jogador precisa aprimorar a questão física antes de ser aproveitado para jogos do Brasileirão. Assim, Tomás Rincón e Zé Rafael devem formar a dupla de volantes.

