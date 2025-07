Trump, Ancelotti e vips acompanham a final do Mundial de Clubes

Donald Trump acompanhou, ao lado de Gianni Infantino, a final do Mundial de Clubes no MetLife Stadium. - (crédito: Foto: Dan Mullan/Getty Images)

A final do Mundial de Clubes, entre PSG e Chelsea, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, neste domingo, 13/7, contou com a presença de vários VIPs. A começar pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele, que estava acompanhado da esposa Melania Trump, assistiu ao jogo ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Vários ex-jogadores de destaque também estavam entre os convidados, como os brasileiros Kaká e Felipe Melo, misturados com feras como Stoichkov, Desailly e outros.

Além de Trump, Ancelotti

Quem também marcou presença foi o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Ele aproveitou a festa — que teve Robbie Williams e Laura Pausini como mestres de cerimônia da abertura do evento — para dar uma olhada nos brasileiros em campo: Marquinhos Veral, do PSG, e João Pedro, atacante do Chelsea, que pelo visto assumiu de vez a posição de titular, apenas dois jogos depois de estrear com a camisa dos Blues.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.