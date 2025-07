Gerson se pronuncia após saída do Flamengo: ‘Esse texto aqui é para agradecer’

O Zenit apresentou o meia Gerson na tarde deste domingo (13). O clube russo pagou 25 milhões de euros (R$ !60 milhões) referentes à multa rescisória do contrato do jogador com o Flamengo. Em seguida, o jogador postou nas redes sociais uma despedida e falou de sua saída do Rubro-Negro pela primeira vez.

Assim, Gerson publicou um vídeo com momentos de sua carreira pelo Flamengo. Em duas passagens pelo Flamengo, o meia disputou 256 partidas, com 19 gols marcados. Aliás, o jogador era titular absoluto do esquema de Filipe Luís e o capitão da equipe.

“Esse texto aqui é para agradecer. Agradecer por ter tido mais um oportunidade de realizar meu sonho e de ser feliz no clube que escolhi torcer e amar: Clube de Regatas do Flamengo. Dedicação, entrega e comprometimento jamais faltaram. O meu amor, a minha história e o que conquistei estarão eternizados. Agradeço todos os companheiros que tive; todas as comissões técnicas e funcionários. O Flamengo pertence a vocês e à Nação. Poderia falar sobre o muito que aconteceu, mas essa mensagem é para quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Obrigado, Flamengo e Nação. Aqui tive as maiores conquistas da minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo”, escreveu o atleta em seu Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gerson Santos (@gersonsantoss)

Gerson conquistou 12 títulos pelo Flamengo

No total, Gerson conquistou 12 títulos pelo Flamengo: Libertadores (2019), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2024), Supercopa (2020, 2021 e 2025), Recopa Sul-Americana (2020) e Carioca (2020, 2021, 2024 e 2025).

O Coringa deixou o Flamengo de forma conturbada. Afinal, as duas partes negociaram por um longo tempo a renovação de contrato. A pedido do staff do meia, a multa rescisória caiu de 200 para 25 milhões de euros, o que facilitou para o Zenit adquirir os direitos econômicos do jogador. Gerson saiu sem se pronunciar, enquanto o Rubro-Negro despediu-se de maneira fria.

