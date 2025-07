Com novidades, Palmeiras treina no Allianz Parque de olho no Mirassol

Jogadores do Palmeiras treinaram no Allianz Parque - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras treinou na manhã deste domingo (13) no Allianz Parque como forma de preparação para o duelo com o Mirassol, na próxima quarta-feira (16). As novidades ficaram por conta de Piquerez e Maurício, que participaram da movimentação com os demais jogadores.

O lateral-esquerdo uruguaio está recuperado de uma cirurgia dentária. Já o meia passou por um procedimento cirúrgico no ombro e vem participando de movimentações gradativas. Na atividade deste domingo, participou como curinga em alguns trabalhos promovidos pelo técnico Abel Ferreira.

Por outro lado, o zagueiro Murilo e o lateral-direito Giay seguem cumprindo cronograma estipulado pelo Núcleo de Saúde e Performance. Assim, não treinaram com o grupo no Allianz Parque.

Dessa maneira, os jogadores do Palmeiras fizeram uma ativação e aquecimento, seguido de trabalhos técnicos e táticos sob o comando da comissão técnica. Além disso, eles trabalharam saídas de bola e movimentações específicas.

O Verdão mandou o treino no Allianz Parque pois o campo sintético da Academia de Futebol está passando por reformas. Na próxima segunda-feira pela manhã, a atividade voltará a ser no CT.

O Palmeiras entra em campo na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, diante do Mirassol. É o primeiro jogo da equipe de Abel Ferreira após a disputa do Mundial de Clubes.

